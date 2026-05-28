Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall in Bad Nenndorf

Bad Nenndorf (ots)

(Thi) Am Mittwochnachmittag, 27.05.2026, kam es im Kreuzungsbereich Horster Straße/Bahnhofstraße in Bad Nenndorf zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Beide Fahrzeugführerinnen wurden dabei leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 47-jährige Frau mit einem Skoda Roomster gegen 16:00 Uhr die Horster Straße in Richtung Bahnhofstraße. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah sie offenbar die vorfahrtberechtigte 70-jährige Fahrerin eines Renault Kadjar, die die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof befuhr.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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