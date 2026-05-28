Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: VW-Bus kommt bei Hilgermissen von Fahrbahn ab - Fahrerin schwer verletzt

Hilgermissen (ots)

(Thi) Am Mittwochnachmittag, 27.05.2026, ist es auf der Kreisstraße 155 bei Hilgermissen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Fahrzeugführerin schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 58-jährige Fahrerin eines VW Multivan gegen 13:05 Uhr die K155 in Fahrtrichtung Wienbergen, als sie nach dem Durchfahren einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn abkam.

Das Fahrzeug rutschte anschließend etwa zehn Meter entlang der betonierten Grabensohle hinter der Leitplanke und kam schließlich in halbseitig gekippter Position zum Stillstand. Durch den Unfall wurden die Airbags ausgelöst.

Die Fahrzeugführerin erlitt diverse Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt.

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