Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl auf Friedhof in Marklohe - Beschuldigter ermittelt

Marklohe (ots)

(Thi) Bereits am frühen Samstagmorgen, 23.05.2026, ist es auf dem Friedhof in Marklohe zu einem Diebstahl mehrerer Gegenstände gekommen.

Gegen 06:30 Uhr beobachtete eine Zeugin eine männliche Person dabei, wie diese mehrere Pflanzschalen und Gefäße von verschiedenen Gräbern abtransportierte. Die Zeugin informierte daraufhin telefonisch den zuständigen Friedhofswärter. Gemeinsam verfolgten sie den Tatverdächtigen bis zu dessen Wohnanschrift.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass es in der Vergangenheit bereits zu mehreren gleichgelagerten Diebstählen auf dem Friedhof gekommen war. Zudem wurde festgestellt, dass mutmaßliches Diebesgut zuvor am Rand des Friedhofsgeländes zwischengelagert worden war.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 76-jährigen Mann.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Tatzusammenhänge werden geprüft.

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