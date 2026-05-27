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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall in Rinteln leicht verletzt

Rinteln (ots)

(Thi) Am Dienstagabend, 26.05.2026, kam es gegen 19:00 Uhr im Bereich der Einmündung Friedrichstraße/Luisenstraße in Rinteln zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 58-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Daimler-Benz die Friedrichstraße in Richtung Stoevesandtstraße. Zeitgleich beabsichtigte eine 16-jährige E-Scooter-Fahrerin aus der Luisenstraße in die Friedrichstraße einzubiegen.

Dabei übersah die Pkw-Fahrerin offenbar die vorfahrtsberechtigte Jugendliche. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Die 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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