Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: E-Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall in Rinteln leicht verletzt
Rinteln (ots)
(Thi) Am Dienstagabend, 26.05.2026, kam es gegen 19:00 Uhr im Bereich der Einmündung Friedrichstraße/Luisenstraße in Rinteln zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 58-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Daimler-Benz die Friedrichstraße in Richtung Stoevesandtstraße. Zeitgleich beabsichtigte eine 16-jährige E-Scooter-Fahrerin aus der Luisenstraße in die Friedrichstraße einzubiegen.
Dabei übersah die Pkw-Fahrerin offenbar die vorfahrtsberechtigte Jugendliche. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Die 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen.
An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
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