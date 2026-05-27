PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fußgänger bei Verkehrsunfall in Bad Nenndorf leicht verletzt

Bad Nenndorf (ots)

(Thi) Am Dienstagmittag, 26.05.2026, kam es gegen 12:36 Uhr auf der Hauptstraße in Bad Nenndorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 82-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Skoda die Hauptstraße in Richtung Haster Straße. Dabei übersah sie offenbar einen 24-jährigen Fußgänger, der den dortigen Fußgängerüberweg von rechts kommend überquerte.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fußgänger. Der 24-Jährige wurde vermutlich leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.05.2026 – 09:50

    POL-NI: Motorradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

    Wölpinghausen (ots) - (Thi) Am Dienstagmorgen, 26.05.2026, kam es gegen 08:58 Uhr auf der Straße "Auf der Heide" in Wölpinghausen-Wiedenbrügge zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 36-jähriger Motorradfahrer aus Rehburg-Loccum die Kreisstraße 37 aus Richtung Wiedenbrügge kommend in Fahrtrichtung Winzlar. Aufgrund der tiefstehenden und blendenden Sonne ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 14:53

    POL-NI: Raub in Wohnhaus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Rinteln (ots) - (Thi) Am Freitagnachmittag, 22.05.2026, ist es in der Zollstraße in Rinteln- Westendorf zu einem Raub zum Nachteil einer Seniorin gekommen. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach bisherigen Erkenntnissen meldete sich gegen 14.50 Uhr ein Nachbar der Geschädigten telefonisch bei der Polizei und teilte mit, dass seine Nachbarin soeben in ihrem Wohnhaus beraubt worden sei. Daraufhin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren