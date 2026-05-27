Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Fußgänger bei Verkehrsunfall in Bad Nenndorf leicht verletzt
Bad Nenndorf (ots)
(Thi) Am Dienstagmittag, 26.05.2026, kam es gegen 12:36 Uhr auf der Hauptstraße in Bad Nenndorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 82-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Skoda die Hauptstraße in Richtung Haster Straße. Dabei übersah sie offenbar einen 24-jährigen Fußgänger, der den dortigen Fußgängerüberweg von rechts kommend überquerte.
Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fußgänger. Der 24-Jährige wurde vermutlich leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.
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