Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fußgänger bei Verkehrsunfall in Bad Nenndorf leicht verletzt

Bad Nenndorf (ots)

(Thi) Am Dienstagmittag, 26.05.2026, kam es gegen 12:36 Uhr auf der Hauptstraße in Bad Nenndorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 82-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Skoda die Hauptstraße in Richtung Haster Straße. Dabei übersah sie offenbar einen 24-jährigen Fußgänger, der den dortigen Fußgängerüberweg von rechts kommend überquerte.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fußgänger. Der 24-Jährige wurde vermutlich leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

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