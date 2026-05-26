Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Raub in Wohnhaus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Rinteln (ots)

(Thi) Am Freitagnachmittag, 22.05.2026, ist es in der Zollstraße in Rinteln-Deckbergen zu einem Raub zum Nachteil einer Seniorin gekommen. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen meldete sich gegen 14.50 Uhr ein Nachbar der Geschädigten telefonisch bei der Polizei und teilte mit, dass seine Nachbarin soeben in ihrem Wohnhaus beraubt worden sei. Daraufhin wurden umgehend mehrere Funkstreifenwagen zur Einsatzörtlichkeit entsandt.

Nach Angaben der Geschädigten war ein bislang unbekannter männlicher Täter gegen 14.45 Uhr durch ein gekipptes Schlafzimmerfenster in das Einfamilienhaus in der Zollstraße eingedrungen. Im Wohnhaus traf der Täter auf die Seniorin und forderte die Herausgabe ihrer Geldbörse. Anschließend riss der Täter der Frau die Armbanduhr vom Handgelenk und flüchtete danach durch das geöffnete Fenster in unbekannte Richtung.

Die Geschädigte blieb unverletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

kurze blonde Haare trug eine Cappy helle Jacke medizinischer Mund-Nasen-Schutz

Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizei Rinteln bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich Deckbergen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter der Telefonnummer 05751/96460 zu melden.

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