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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht in Rinteln-Steinbergen - Polizei sucht Zeugen

Rinteln (ots)

(Thi) Im Zeitraum von Montag, den 25.05.2026, 10:00 Uhr, bis Montag, den 25.05.2026, 21:00 Uhr, kam es in der Straße "Zur Hachgrund" in Rinteln-Steinbergen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke am rechten Fahrbahnrand einen ordnungsgemäß abgestellten Ford Focus. Der Pkw wurde dabei im Bereich des Hecks beschädigt.

Anschließend entfernte sich die verursachende Person unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Feststellung ihrer Personalien zu ermöglichen.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Rinteln bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05751/96460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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