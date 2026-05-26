Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf Parkplatz in Rinteln - Polizei bittet um Hinweise

Rinteln (ots)

(Thi) Am Montag, den 25.05.2026, kam es im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 17:40 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Freibad am Weseranger in Rinteln zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein ordnungsgemäß abgestellter VW Touran vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Anschließend entfernte sich die verursachende Person unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

An dem geparkten Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei Rinteln hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können oder verdächtige Beobachtungen auf dem Parkplatz gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der Telefonnummer 05751/96460 zu melden.

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