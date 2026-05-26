Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht in Bad Nenndorf - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bad Nenndorf (ots)

(Thi) Im Zeitraum von Sonntag, den 24.05.2026, 22:00 Uhr, bis Montag, den 25.05.2026, 11:00 Uhr, kam es im Süntelweg in Bad Nenndorf zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten BMW im Bereich des Süntelweges und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

An dem BMW entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Die Polizei Bad Nenndorf hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05723/74920 zu melden.

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