Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Deutliche Geschwindigkeitsüberschreitung auf der B6 festgestellt

Husum (ots)

(Thi) Bereits am Dienstag, den 19.05.2026, stellten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg auf der Bundesstraße 6 im Bereich Husum/Bolsehle bei einem Verkehrsteilnehmer eine starke Geschwindigkeitsüberschreitung fest.

Gegen 18:21 Uhr fiel den Beamten ein VW Tiguan auf, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften erheblich überschritt. Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung durch Nachfahren wurde das Fahrzeug über eine Strecke von etwa 6,5 Kilometern bei gleichbleibendem Abstand von circa 150 bis 200 Metern verfolgt.

Dabei wurde eine Geschwindigkeit von 205 km/h bei erlaubten 100 km/h festgestellt. Nach Abzug der vorgeschriebenen Toleranz ergab sich eine vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 64 km/h.

Die Fahrt wurde videografisch dokumentiert. Gegen den 40-jährigen Fahrzeugführer aus Braunschweig wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihn erwarten nun ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot.

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