PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Deutliche Geschwindigkeitsüberschreitung auf der B6 festgestellt

Husum (ots)

(Thi) Bereits am Dienstag, den 19.05.2026, stellten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg auf der Bundesstraße 6 im Bereich Husum/Bolsehle bei einem Verkehrsteilnehmer eine starke Geschwindigkeitsüberschreitung fest.

Gegen 18:21 Uhr fiel den Beamten ein VW Tiguan auf, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften erheblich überschritt. Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung durch Nachfahren wurde das Fahrzeug über eine Strecke von etwa 6,5 Kilometern bei gleichbleibendem Abstand von circa 150 bis 200 Metern verfolgt.

Dabei wurde eine Geschwindigkeit von 205 km/h bei erlaubten 100 km/h festgestellt. Nach Abzug der vorgeschriebenen Toleranz ergab sich eine vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 64 km/h.

Die Fahrt wurde videografisch dokumentiert. Gegen den 40-jährigen Fahrzeugführer aus Braunschweig wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihn erwarten nun ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 10:44

    POL-NI: Täter nach Diebstahl aus Wohnhaus ermittelt

    Nienburg (ots) - (Thi) Am Montag, den 25.05.2026, kam es gegen 12:40 Uhr in der Straße Am Mühlenbach in Nienburg (Weser) zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein zunächst unbekannter Täter ein unverschlossenes Wohnhaus und entwendete daraus Bargeld. Im weiteren Verlauf erschien derselbe Mann am Abend erneut auf dem Grundstück. Ein Anwohner bemerkte die Person im Garten und ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 08:35

    POL-NI: Brand eines Gasgrills verursacht Personen- und Gebäudeschaden

    Bückeburg (ots) - (Thi) Am Sonntag, den 24.05.2026, wurde gegen 18:33 Uhr der Brand einer Gartenhütte in der Straße Krügers Garten im Bückeburger Ortsteil Petzen gemeldet. Beim Eintreffen der eingesetzten Einsatzkräfte befanden sich keine Personen mehr im unmittelbaren Gefahrenbereich. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand das Feuer infolge einer Stichflamme an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren