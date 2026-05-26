Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizeieinsatz nach Diebstahl und versuchter gefährlicher Körperverletzung in Stadthagen

Stadthagen (ots)

(Thi) Am Montagabend, den 25.05.2026, kam es gegen 22:27 Uhr im Bereich Am Finnenkamp in Stadthagen zu einem Polizeieinsatz wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 68-jähriger Mann zuvor mehrere Solarlampen aus einem Garten entwendet und in einem mitgeführten Rucksack verstaut haben. Der Mann wurde daraufhin durch den Geschädigten sowie mehrere weitere Personen verfolgt.

Im weiteren Verlauf soll der Beschuldigte versucht haben, die ihn verfolgenden Personen mit Steinbrocken zu bewerfen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde hierbei niemand getroffen oder verletzt.

Die alarmierten Polizeikräfte konnten den Mann vor Ort antreffen. Zur Durchsetzung der polizeilichen Maßnahmen wurde Pfefferspray eingesetzt. Anschließend konnte der Beschuldigte zu Boden gebracht und kontrolliert werden.

Der 68-Jährige bestreitet sowohl den vorgeworfenen Diebstahl als auch das Werfen der Steine.

Ein Atemalkoholtest verlief negativ.

Die Polizei Stadthagen hat die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie des Verdachts des Diebstahls aufgenommen.

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