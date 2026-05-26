Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Küchenbrand in Mehrparteienwohnhaus - Wohnung vorerst unbewohnbar

Bad Nenndorf (ots)

(Thi) Am Montag, den 25.05.2026, wurde der Feuerwehr und Polizei gegen 16:37 Uhr ein Küchenbrand in einem Mehrparteienwohnhaus im Immenkamp in 31542 Bad Nenndorf gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich zur Brandzeit die 17-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung sowie eine ebenfalls 17-jährige Besucherin in der Wohnung. Die erziehungsberechtigte Mutter der Bewohnerin war zu diesem Zeitpunkt arbeitsbedingt ortsabwesend.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Pfanne mit Öl in der Küche in Brand. Die beiden Jugendlichen konnten das Feuer nicht eigenständig löschen, verließen daraufhin die Wohnung und verständigten die Feuerwehr.

Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten den Brand in der Küche zügig löschen. Durch das Feuer entstanden erhebliche Brandschäden im Küchenbereich sowie starke Verrußungen innerhalb der Wohnung. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Die übrigen Wohnungen des Mehrparteienhauses wurden nicht durch das Brandgeschehen beeinträchtigt und bleiben weiterhin nutzbar.

Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

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