Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Fahrraddiebstahl in Rinteln
Rinteln (ots)
(jmp) In dem Zeitraum von Donnerstag, den 21.05.2026, um 07:15 Uhr, und Freitag, den 22.05.2026, um 12:10 Uhr, wurde am Fahrradständer des Ernestinum Gymnasiums in Rinteln ein Fahrrad entwendet.
Die Polizei Rinteln ermittelt wegen eines Fahrraddiebstahls und bittet Zeugen, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751-9646-0 in Verbindung zu setzten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Rinteln
Pressestelle
Hasphurtweg 3
31737 Rinteln
Telefon: 05751/9646-0
E-Mail: poststelle@pk-rinteln.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell