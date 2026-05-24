Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrraddiebstahl in Rinteln

Rinteln (ots)

(jmp) In dem Zeitraum von Donnerstag, den 21.05.2026, um 07:15 Uhr, und Freitag, den 22.05.2026, um 12:10 Uhr, wurde am Fahrradständer des Ernestinum Gymnasiums in Rinteln ein Fahrrad entwendet.

Die Polizei Rinteln ermittelt wegen eines Fahrraddiebstahls und bittet Zeugen, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751-9646-0 in Verbindung zu setzten.

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