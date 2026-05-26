Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Sachbeschädigung am AfD-Bürgerbüro - Polizei bittet um Hinweise
Nienburg (ots)
(Thi) In der Nacht zu Dienstag, den 26.05.2026, kam es gegen 03 Uhr zu einer Sachbeschädigung am AfD-Bürgerbüro in der Lange Straße 25 in 31582 Nienburg (Weser).
Nach bisherigen Erkenntnissen besprühte eine bislang unbekannte Täterschaft die Außenfassade des Bürgerbüros mit pinker Farbe. Hierbei wurde unter anderem der Schriftzug "Nazi Abschaum" aufgebracht. Im weiteren Verlauf wurden mehrere Fensterscheiben des Gebäudes großflächig eingeschlagen.
Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.
Derzeit liegen keine Hinweise darauf vor, dass die unbekannten Täter in das Gebäude eingedrungen sind.
Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Lange Straße beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei Nienburg unter der Telefonnummer 05021/2120 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
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