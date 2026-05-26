PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung am AfD-Bürgerbüro - Polizei bittet um Hinweise

Nienburg (ots)

(Thi) In der Nacht zu Dienstag, den 26.05.2026, kam es gegen 03 Uhr zu einer Sachbeschädigung am AfD-Bürgerbüro in der Lange Straße 25 in 31582 Nienburg (Weser).

Nach bisherigen Erkenntnissen besprühte eine bislang unbekannte Täterschaft die Außenfassade des Bürgerbüros mit pinker Farbe. Hierbei wurde unter anderem der Schriftzug "Nazi Abschaum" aufgebracht. Im weiteren Verlauf wurden mehrere Fensterscheiben des Gebäudes großflächig eingeschlagen.

Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Derzeit liegen keine Hinweise darauf vor, dass die unbekannten Täter in das Gebäude eingedrungen sind.

Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Lange Straße beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei Nienburg unter der Telefonnummer 05021/2120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.05.2026 – 14:33

    POL-NI: Fahrraddiebstahl in Rinteln

    Rinteln (ots) - (jmp) In dem Zeitraum von Donnerstag, den 21.05.2026, um 07:15 Uhr, und Freitag, den 22.05.2026, um 12:10 Uhr, wurde am Fahrradständer des Ernestinum Gymnasiums in Rinteln ein Fahrrad entwendet. Die Polizei Rinteln ermittelt wegen eines Fahrraddiebstahls und bittet Zeugen, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751-9646-0 in Verbindung zu setzten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 14:32

    POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Rinteln

    Rinteln (ots) - (jmp) Am Freitag, den 22.05.2026, wurde zwischen 13:40 Uhr und 15:10 Uhr ein geparkter PKW BMW auf dem Marktkauf Parkplatz beschädigt. Hierdurch ist ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro an dem Pkw entstanden. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hat sich nach dem Unfallgeschehen unerlaubterweise von der Verkehrsunfallstelle entfernt. Die Polizei Rinteln ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren