Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung am AfD-Bürgerbüro - Polizei bittet um Hinweise

Nienburg (ots)

(Thi) In der Nacht zu Dienstag, den 26.05.2026, kam es gegen 03 Uhr zu einer Sachbeschädigung am AfD-Bürgerbüro in der Lange Straße 25 in 31582 Nienburg (Weser).

Nach bisherigen Erkenntnissen besprühte eine bislang unbekannte Täterschaft die Außenfassade des Bürgerbüros mit pinker Farbe. Hierbei wurde unter anderem der Schriftzug "Nazi Abschaum" aufgebracht. Im weiteren Verlauf wurden mehrere Fensterscheiben des Gebäudes großflächig eingeschlagen.

Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Derzeit liegen keine Hinweise darauf vor, dass die unbekannten Täter in das Gebäude eingedrungen sind.

Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Lange Straße beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei Nienburg unter der Telefonnummer 05021/2120 zu melden.

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