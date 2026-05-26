Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Brand eines Gasgrills verursacht Personen- und Gebäudeschaden
Bückeburg (ots)
(Thi) Am Sonntag, den 24.05.2026, wurde gegen 18:33 Uhr der Brand einer Gartenhütte in der Straße Krügers Garten im Bückeburger Ortsteil Petzen gemeldet.
Beim Eintreffen der eingesetzten Einsatzkräfte befanden sich keine Personen mehr im unmittelbaren Gefahrenbereich.
Nach bisherigen Erkenntnissen entstand das Feuer infolge einer Stichflamme an einem Gasgrill. Der Meldende versuchte daraufhin, die Gaszufuhr an der Gasflasche zu schließen und wurde hierbei durch die Flammen verletzt.
Von dem Brand betroffen waren ein Holzunterstand sowie eine angrenzende Einzelgarage. Die alarmierten Feuerwehren aus Bückeburg, Cammer, Evesen und Röcke übernahmen die Brandbekämpfung und konnten eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern.
Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.
Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.
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