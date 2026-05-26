PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Täter nach Diebstahl aus Wohnhaus ermittelt

Nienburg (ots)

(Thi) Am Montag, den 25.05.2026, kam es gegen 12:40 Uhr in der Straße Am Mühlenbach in Nienburg (Weser) zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein zunächst unbekannter Täter ein unverschlossenes Wohnhaus und entwendete daraus Bargeld. Im weiteren Verlauf erschien derselbe Mann am Abend erneut auf dem Grundstück.

Ein Anwohner bemerkte die Person im Garten und sprach diese an. Der Mann gab daraufhin an, nach einem zu vermietenden Zimmer zu suchen, und entfernte sich anschließend vom Grundstück.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten Hinweise auf den Tatverdächtigen gewonnen werden. Die Polizei identifizierte daraufhin einen 39-jährigen Mann aus Nienburg als Beschuldigten.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 08:35

    POL-NI: Brand eines Gasgrills verursacht Personen- und Gebäudeschaden

    Bückeburg (ots) - (Thi) Am Sonntag, den 24.05.2026, wurde gegen 18:33 Uhr der Brand einer Gartenhütte in der Straße Krügers Garten im Bückeburger Ortsteil Petzen gemeldet. Beim Eintreffen der eingesetzten Einsatzkräfte befanden sich keine Personen mehr im unmittelbaren Gefahrenbereich. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand das Feuer infolge einer Stichflamme an ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 08:32

    POL-NI: Küchenbrand in Mehrparteienwohnhaus - Wohnung vorerst unbewohnbar

    Bad Nenndorf (ots) - (Thi) Am Montag, den 25.05.2026, wurde der Feuerwehr und Polizei gegen 16:37 Uhr ein Küchenbrand in einem Mehrparteienwohnhaus im Immenkamp in 31542 Bad Nenndorf gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich zur Brandzeit die 17-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung sowie eine ebenfalls 17-jährige Besucherin in der Wohnung. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren