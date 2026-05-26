Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Täter nach Diebstahl aus Wohnhaus ermittelt

Nienburg (ots)

(Thi) Am Montag, den 25.05.2026, kam es gegen 12:40 Uhr in der Straße Am Mühlenbach in Nienburg (Weser) zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein zunächst unbekannter Täter ein unverschlossenes Wohnhaus und entwendete daraus Bargeld. Im weiteren Verlauf erschien derselbe Mann am Abend erneut auf dem Grundstück.

Ein Anwohner bemerkte die Person im Garten und sprach diese an. Der Mann gab daraufhin an, nach einem zu vermietenden Zimmer zu suchen, und entfernte sich anschließend vom Grundstück.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten Hinweise auf den Tatverdächtigen gewonnen werden. Die Polizei identifizierte daraufhin einen 39-jährigen Mann aus Nienburg als Beschuldigten.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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