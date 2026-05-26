Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall in Steyerberg - Fahrzeugführerin vermutlich aufgrund medizinischer Ursache von Fahrbahn abgekommen

Steyerberg (ots)

(Thi) Am Montag, den 25.05.2026, kam es gegen 10:10 Uhr in der Deblinghäuser Straße in Steyerberg zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 86-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die Gemeindestraße, als sie vermutlich infolge eines medizinischen Notfalls nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug kollidierte anschließend mit einem Gartenzaun in Höhe der Hausnummer 13.

Im Rahmen der medizinischen Versorgung stellte sich heraus, dass bei der Fahrzeugführerin ein Herzstillstand vorlag. Die Frau wurde noch im Rettungswagen reanimiert und anschließend in ein künstliches Koma versetzt.

Unfallbedingte Verletzungen konnten nach derzeitigen Erkenntnissen nicht festgestellt werden.

An dem beteiligten Fahrzeug sowie dem beschädigten Gartenzaun entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt etwa 4.500 Euro.

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