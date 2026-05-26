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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drei Leichtverletzte nach Vorfahrtsmissachtung in Hagenburg

Hagenburg (ots)

(Thi) Am Montag, den 25.05.2026, kam es gegen 15:30 Uhr im Kreuzungsbereich Düdinghäuser Weg/Birkenstraße in Hagenburg zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein 58-jähriger Fahrzeugführer beim Einfahren in den Kreuzungsbereich mit seinem VW die Vorfahrt eines von rechts kommenden BMW. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch den Aufprall wurden der 58-jährige Unfallverursacher sowie der 69-jährige Fahrer des vorfahrtsberechtigten Fahrzeugs und dessen 71-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Eine Behandlung oder ein Transport in ein Krankenhaus durch den Rettungsdienst war nach derzeitigen Erkenntnissen nicht erforderlich.

An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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