PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Leicht verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Bückeburg (ots)

(Thi) Am Montag, den 25.05.2026, kam es gegen 18:35 Uhr im Kreisverkehr Georgstraße/Herminenstraße in Bückeburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 16-jähriger Radfahrer den Kreisverkehr aus Richtung Ernst-Kestner-Straße kommend und beabsichtigte, diesen in Richtung Herminenstraße zu verlassen. Zeitgleich fuhr eine 74-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Renault Captur aus Richtung Georgstraße in den Kreisverkehr ein.

Innerhalb des Kreisverkehrs kam es schließlich zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrradfahrer. Der 16-Jährige stürzte infolge der Kollision auf die Fahrbahn und erlitt leichte Verletzungen.

An dem Fahrrad sowie dem Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 1.600 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 11:20

    POL-NI: Unfallflucht auf Parkplatz in Rinteln - Polizei bittet um Hinweise

    Rinteln (ots) - (Thi) Am Montag, den 25.05.2026, kam es im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 17:40 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Freibad am Weseranger in Rinteln zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein ordnungsgemäß abgestellter VW Touran vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Anschließend ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 11:18

    POL-NI: Drei Leichtverletzte nach Vorfahrtsmissachtung in Hagenburg

    Hagenburg (ots) - (Thi) Am Montag, den 25.05.2026, kam es gegen 15:30 Uhr im Kreuzungsbereich Düdinghäuser Weg/Birkenstraße in Hagenburg zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein 58-jähriger Fahrzeugführer beim Einfahren in den Kreuzungsbereich mit seinem VW die Vorfahrt eines von rechts kommenden BMW. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 11:03

    POL-NI: Unfallflucht in Bad Nenndorf - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Bad Nenndorf (ots) - (Thi) Im Zeitraum von Sonntag, den 24.05.2026, 22:00 Uhr, bis Montag, den 25.05.2026, 11:00 Uhr, kam es im Süntelweg in Bad Nenndorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten BMW im Bereich des Süntelweges und entfernte sich anschließend unerlaubt vom ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren