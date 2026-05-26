Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Leicht verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall im Kreisverkehr
Bückeburg (ots)
(Thi) Am Montag, den 25.05.2026, kam es gegen 18:35 Uhr im Kreisverkehr Georgstraße/Herminenstraße in Bückeburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 16-jähriger Radfahrer den Kreisverkehr aus Richtung Ernst-Kestner-Straße kommend und beabsichtigte, diesen in Richtung Herminenstraße zu verlassen. Zeitgleich fuhr eine 74-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Renault Captur aus Richtung Georgstraße in den Kreisverkehr ein.
Innerhalb des Kreisverkehrs kam es schließlich zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrradfahrer. Der 16-Jährige stürzte infolge der Kollision auf die Fahrbahn und erlitt leichte Verletzungen.
An dem Fahrrad sowie dem Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 1.600 Euro.
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