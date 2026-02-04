PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Informationen zum Hochrisiko-Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und der SG Dynamo Dresden

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen bereitet sich intensiv auf die Spielbegegnung in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und der SG Dynamo Dresden vor.

Das Spiel wird am kommenden Samstag, 7. Februar 2026, um 13 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen angepfiffen. Die Polizei begleitet die Begegnung, die aufgrund polizeilicher Erfahrungen als Hochrisiko-Spiel gewertet wird, mit mehreren hundert Beamten, um die Sicherheit aller Zuschauer zu gewährleisten.

In Abstimmung mit dem gastgebenden Verein wird bei diesem Spiel kein Alkohol im Gastfan-Bereich ausgeschenkt werden.

Wie bei anderen Spielen auch, werden mit dem Zug anreisende Fans von Dynamo Dresden, mit einem durch die Polizei begleiteten Bus-Shuttle zum Stadion gebracht. Anreisenden mit Pkw steht der Parkplatz E in der Nähe der Arena zur Verfügung.

Das Abbrennen von Pyrotechnik ist in der Arena verboten und wird in jedem Fall zur Anzeige gebracht. Die Polizei bittet die Fußball-Fans, rechtzeitig am Stadion zu sein, da Kontrollen durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass keine verbotenen Gegenstände ins Stadion gelangen.

Der Leitende Polizeidirektor Karsten Plenker, der den Einsatz verantworten wird, freut sich auf ein spannendes Spiel: "Unser Ziel ist es, allen Besucherinnen und Besuchern ein sicheres Fußballspiel zu ermöglichen. Wir freuen uns über jeden guten Support und eine sportlich-faire Atmosphäre. Das macht den Fußball aus. Wir dulden weder Hass noch Gewalt. Wer meint, den Sport als Bühne für körperliche Auseinandersetzungen nutzen zu müssen, wird mit den entsprechenden Konsequenzen leben ", so Plenker.

Ein Fanbrief, der vor dem Spiel an die organisierte Fanszene in Dresden geschickt worden ist, kann auf der Internetseite der Polizei Gelsenkirchen heruntergeladen werden: https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Thomas Nowaczyk
Telefon: +49 (0) 209 365-2010
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen

