Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Roller-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und begeht Straßenverkehrsgefährdung

Karlsruhe (ots)

Ein 19-Jähriger versuchte sich am Mittwochabend mit einem Motorroller einer Polizeikontrolle zu entziehen. Auf der Flucht verursachte er einen Verkehrsunfall mit einem unbeteiligten Autofahrer und flüchtete anschließend zu Fuß weiter. Letztendlich wurde er von der Polizei vorläufig festgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Mann gegen 17:20 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Bruchsaler Straße. Da am Fahrzeug kein Kennzeichen angebracht war, wollte eine Polizeistreife den Fahrer anhalten. Beim Erblicken der Streife flüchtete dieser mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit zunächst in die Büchenauer Straße. Hier überholte er verbotswidrig einen Audi auf dessen rechter Seite, der in gleicher Richtung fuhr. Aufgrund des eingeschalteten Sondersignals des Streifenwagens wollte der Autofahrer nach rechts ausweichen und stieß gegen den Roller. Hierdurch stürzte der 19-jährige Zweiradfahrer zunächst, setzte aber anschließend seine Flucht zu Fuß fort. Im Rahmen der weiteren Verfolgung konnte der Flüchtende in der Ernst-Renz-Straße von den Polizeibeamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden.

Bei dem Sturz verletzte sich der Beschuldigte wohl an der Schulter, der Hüfte und am Knie, weshalb er für die medizinische Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gefahren wurde. Das Leichtkraftrad wurde für weitere Überprüfungen sichergestellt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens an beiden Fahrzeugen wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Der Beschuldigte muss sich nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

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