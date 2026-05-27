Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Motorradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Wölpinghausen (ots)

(Thi) Am Dienstagmorgen, 26.05.2026, kam es gegen 08:58 Uhr auf der Straße "Auf der Heide" in Wölpinghausen-Wiedenbrügge zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 36-jähriger Motorradfahrer aus Rehburg-Loccum die Kreisstraße 37 aus Richtung Wiedenbrügge kommend in Fahrtrichtung Winzlar. Aufgrund der tiefstehenden und blendenden Sonne bemerkte er einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten BMW zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Sowohl das Motorrad als auch der geparkte Pkw wurden beschädigt. Zudem entstand Schaden an der Fahrbahn. Der Gesamtschaden wird auf etwa 6.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell