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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Autofahrer entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Nienburg (ots)

(Thi) Am Dienstagvormittag, 26.05.2026, kam es gegen 09:30 Uhr im Bereich der Ausfahrt des Lidl-Parkplatzes an der Göttinger Straße/Ziegelkampstraße in Nienburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 37-jähriger Fahrer eines Hyundai vom Parkplatz auf die Ziegelkampstraße einbiegen. Dabei übersah er offenbar eine von links kommende 29-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad.

Die Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Zudem wurde ihre Kleidung leicht beschädigt. Am Fahrzeug entstand lediglich geringer Sachschaden.

Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei konnte den Beteiligten im weiteren Verlauf ermitteln. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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