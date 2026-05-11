POL-HS: Wohnwagen entwendet
Erkelenz (ots)
Ein Wohnwagen der Marke Dethleffs, mit einem Kennzeichen aus dem Landkreis Emmendingen in Baden-Würtemberg (EM-) wurde zwischen dem 4. Mai (Montag) und dem 6. Mai (Mittwoch) von einem Firmengelände an der Ferdinand-Clasen-Straße entwendet.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell