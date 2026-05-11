Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeugaufbrüche

Geilenkirchen-Lindern (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen zwischen 14.30 Uhr am Donnerstag (7. Mai) und 6.30 Uhr am Freitag (8. Mai) in mehrere Fahrzeuge ein, die in der Ortschaft Lindern parkten. An den Straßen Diekensweg, Maarstraße, Neue Linner und Bolleber wurden unter anderem Bargeld, Elektrogeräte und Bekleidung entwendet. Die Ermittlungen zu den Taten wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an.

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