Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brandstiftung/ Zeugen gesucht

Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots)

Holz und Unrat wurden am Sonntag, 10. Mai, gegen 6.15 Uhr, auf einem Parkplatz an der Straße In der Heide in Brand gesetzt. Das Feuer konnte durch die hinzu gerufene Feuerwehr gelöscht werden. Aufgrund der Brandsituation wird vermutet, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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