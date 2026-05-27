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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf: Geschädigter zu einem Verkehrsunfall gesucht.

Bad Nenndorf (ots)

(Oth) Am 21.05.2026, gegen 16:30 Uhr, befuhr eine 90-jährige Bad Nenndorferin mit ihrem VW Polo die Bahnhofstraße in Bad Nenndorf. Höhe der Hausnummer 57 kollidierte sie mit ihrem rechten Außenspiegel mutmaßliche mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Sie habe die Beschädigungen an ihrem Fahrzeug erst an ihrer Wohnanschrift festgestellt, weshalb der beschädigte Pkw nicht mehr an der Unfallstelle stand.

Durch die Polizei konnte eine schwarze Lackanhaftung an dem Polo festgestellt werden.

Die Polizei sucht nun den Fahrzeughalter des beschädigten Fahrzeugs oder Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug geben können. Das schwarze Fahrzeug war am 21.05.2026 gegen 16:30 Uhr in der Bahnhofstraße geparkt.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Nenndorf unter 05723-74920 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723 7492-115
E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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