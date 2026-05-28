PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wohnwagenanhänger brennt vollständig aus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Husum (ots)

(Thi) Am Mittwochabend, 27.05.2026, ist es in Husum zum Brand eines Wohnwagenanhängers gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Gegen 18:37 Uhr wurde der Brand eines Wohnwagenanhängers gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Anhänger bereits in Vollbrand und brannte vollständig nieder. Durch das Feuer wurden zudem umliegende Wald- und Flächenbereiche beschädigt.

Die Brandursache ist derzeit unklar. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

Die Polizei Stolzenau bittet Personen, die im Bereich Husum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können, sich unter der Telefonnummer 05761-90200 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.05.2026 – 08:38

    POL-NI: Diebstahl auf Friedhof in Marklohe - Beschuldigter ermittelt

    Marklohe (ots) - (Thi) Bereits am frühen Samstagmorgen, 23.05.2026, ist es auf dem Friedhof in Marklohe zu einem Diebstahl mehrerer Gegenstände gekommen. Gegen 06:30 Uhr beobachtete eine Zeugin eine männliche Person dabei, wie diese mehrere Pflanzschalen und Gefäße von verschiedenen Gräbern abtransportierte. Die Zeugin informierte daraufhin telefonisch den zuständigen Friedhofswärter. Gemeinsam verfolgten sie den ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 08:35

    POL-NI: Tätlicher Angriff und Widerstand am Bahnhof - Person nach PsychKG eingewiesen

    Stadthagen (ots) - (Thi) Am Mittwochabend (27.05.2026) kam es im Bereich des Bahnhofs Stadthagen zu einem Polizeieinsatz wegen einer offensichtlich verwirrten und alkoholisierten Person. Gegen 21:38 Uhr wurde der Polizei über die Leitstelle gemeldet, dass sich eine Frau im Bereich des Bahnhofs auffällig verhalte, teilweise auf der Fahrbahn herumlaufe sowie Passanten ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 10:13

    POL-NI: E-Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall in Rinteln leicht verletzt

    Rinteln (ots) - (Thi) Am Dienstagabend, 26.05.2026, kam es gegen 19:00 Uhr im Bereich der Einmündung Friedrichstraße/Luisenstraße in Rinteln zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 58-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Daimler-Benz die Friedrichstraße in Richtung Stoevesandtstraße. Zeitgleich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren