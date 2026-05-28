Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wohnwagenanhänger brennt vollständig aus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Husum (ots)

(Thi) Am Mittwochabend, 27.05.2026, ist es in Husum zum Brand eines Wohnwagenanhängers gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Gegen 18:37 Uhr wurde der Brand eines Wohnwagenanhängers gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Anhänger bereits in Vollbrand und brannte vollständig nieder. Durch das Feuer wurden zudem umliegende Wald- und Flächenbereiche beschädigt.

Die Brandursache ist derzeit unklar. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

Die Polizei Stolzenau bittet Personen, die im Bereich Husum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können, sich unter der Telefonnummer 05761-90200 zu melden.

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