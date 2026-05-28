Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Alkoholisierter Pkw-Fahrer

Stadthagen/Obernwöhren (ots)

(Thi) Am Mittwochvormittag, 27.05.2026, haben Einsatzkräfte der Polizei im Bereich Obernwöhren einen alkoholisierten Autofahrer festgestellt.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde gegen 10:30 Uhr ein Skoda auf der Straße "An der Bornau" kontrolliert. Dabei ergaben sich Hinweise darauf, dass der 61-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Auffällige Ausfallerscheinungen wurden nicht festgestellt.

Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

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