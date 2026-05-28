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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zusammenstoß zwischen Pkw und E-Scooter - Fahrerin leicht verletzt

Helpsen (ots)

(Thi) Am Mittwochmittag, 27.05.2026, ist es auf der Voßkampstraße in Helpsen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter gekommen. Dabei wurde eine 21-jährige Frau leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 62-jähriger Mann gegen 12:50 Uhr mit einem VW Passat die Kreisstraße 16 in Fahrtrichtung Stemmen und beabsichtigte, nach rechts abzubiegen. Hierbei übersah er offenbar eine entgegenkommende E-Scooter-Fahrerin, die linksseitigen in entgegengesetzte Richtung fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 21-jährige Fahrerin des Elektrokleinstfahrzeuges erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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