Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Radfahrer bei Unfall verletzt

Rehburg-Loccum (ots)

(Thi) Am Mittwochnachmittag, 27.05.2026, ist es auf der Loccumer Straße (B 441) in Rehburg-Loccum zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer gekommen. Der Radfahrer wurde hierbei mittelschwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen setzte ein 28-jähriger Fahrer eines Audi A4 Avant gegen 16:10 Uhr zum Überholen eines vorausfahrenden Pkw an. Dabei übersah er offenbar einen vor diesem fahrenden 27-jährigen Radfahrer, der beabsichtigte, nach links in Richtung eines Radweges abzubiegen.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Der Radfahrer erlitt mittelschwere Verletzungen.

Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes übernahmen Ersthelfer vor Ort die Versorgung des Verletzten. Anschließend wurde dieser zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.800 Euro geschätzt.

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