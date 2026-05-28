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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfall auf Brücke in Bückeburg - Beteiligte entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Bückeburg (ots)

(Thi) Am Mittwochnachmittag, 27.05.2026, kam es auf der Straße "Hasengarten" in Bückeburg zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Im Anschluss entfernte sich eine Unfallbeteiligte unerlaubt vom Unfallort.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren eine 84-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia sowie ein 47-jähriger Fahrer eines Mini Cooper die Straße "Hasengarten" in entgegengesetzte Richtungen. Auf der dortigen Brücke kam es beim Passieren der Fahrzeuge zum Zusammenstoß der jeweiligen Außenspiegel, wodurch Sachschaden entstand.

Nach einem kurzen Gespräch verständigten sich die Beteiligten zunächst darauf, die Fahrbahn zu räumen. Im weiteren Verlauf entfernte sich die 84-jährige Beteiligte jedoch vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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