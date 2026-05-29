Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Taschendiebstahl in Lindhorst - Polizei bittet um Hinweise

Lindhorst (ots)

(Thi) Am Donnerstag, den 28.05.2026, kam es zwischen 12:10 Uhr und 12:20 Uhr in einem Supermarkt an der Gewerbestraße 3 in 31698 Lindhorst zu einem Taschendiebstahl.

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete einer 77-jährigen Kundin während ihres Einkaufs im dortigen ALDI-Markt die Geldbörse aus der mitgeführten Handtasche. In der Geldbörse befanden sich unter anderem persönliche Dokumente, Debit- und Kreditkarten sowie Bargeld.

Nach Bekanntwerden der Tat wurden umgehend Karten- und KUNO-Sperrungen veranlasst. Zudem erfolgte eine Sachfahndung.

Die Polizei Stadthagen bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich des Supermarktes gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05721/98220 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell