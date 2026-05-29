Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Sachbeschädigungen auf Friedhof in Stadthagen - Polizei bittet um Hinweise
Stadthagen (ots)
(Thi) In der Zeit von Donnerstag, den 21.05.2026, 14:00 Uhr, bis Samstag, den 23.05.2026, 13:55 Uhr, kam es auf dem Friedhof "Kleine Eiche" an der Habichhorster Straße 54 in 31655 Stadthagen zu mehreren erheblichen Beschädigungen an Grabstätten.
Nach bisherigen Erkenntnissen riss eine bislang unbekannte Täterschaft mehrere Grabsteine heraus. Zudem wurden verschiedene Gegenstände auf den Gräbern umgeworfen, entwendet und auf dem Friedhofsgelände verteilt. Insgesamt sind vier Grabstätten betroffen, darunter auch drei Kindergräber.
Die Polizei Stadthagen hat Ermittlungen wegen Störung der Totenruhe aufgenommen.
Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen auf dem Friedhof gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05721/98220 bei der Polizei Stadthagen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell