Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigungen auf Friedhof in Stadthagen - Polizei bittet um Hinweise

Stadthagen (ots)

(Thi) In der Zeit von Donnerstag, den 21.05.2026, 14:00 Uhr, bis Samstag, den 23.05.2026, 13:55 Uhr, kam es auf dem Friedhof "Kleine Eiche" an der Habichhorster Straße 54 in 31655 Stadthagen zu mehreren erheblichen Beschädigungen an Grabstätten.

Nach bisherigen Erkenntnissen riss eine bislang unbekannte Täterschaft mehrere Grabsteine heraus. Zudem wurden verschiedene Gegenstände auf den Gräbern umgeworfen, entwendet und auf dem Friedhofsgelände verteilt. Insgesamt sind vier Grabstätten betroffen, darunter auch drei Kindergräber.

Die Polizei Stadthagen hat Ermittlungen wegen Störung der Totenruhe aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen auf dem Friedhof gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05721/98220 bei der Polizei Stadthagen zu melden.

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