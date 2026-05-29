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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Geldbörse aus Handtasche entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Obernkirchen (ots)

(Thi) Am Donnerstag, den 28.05.2026, kam es zwischen 13:40 Uhr und 14:00 Uhr in einem ALDI-Markt in der Neumarktstraße 47 in 31683 Obernkirchen zu einem Diebstahl.

Bislang unbekannte Täter entwendeten die Geldbörse einer 76-jährigen Kundin aus deren Handtasche, die während des Einkaufs am Einkaufswagen hing. In der Geldbörse befanden sich unter anderem Bargeld, Ausweisdokumente, Debit- und Kreditkarten sowie weitere persönliche Unterlagen.

Nach Bekanntwerden der Tat wurde eine Sachfahndung eingeleitet.

Die Polizei Obernkirchen bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich des Supermarktes gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05724/958860 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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