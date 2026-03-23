Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Duisburg Rumeln-Kaldenhausen: Pkw- und Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Duisburger Ehepaar (beide 72 Jahre) verständigte am Donnerstagabend (19. März) die Polizei, weil erst die Haustürschlüssel aus ihrem geparkten Auto entwendet und dann in ihre Wohnung an der Kapellener Straße eingebrochen wurde.

Was genau geschehen ist:

Die beiden Senioren stellten Donnerstagmittag (13:10 Uhr) ihren Smart auf einem Parkplatz auf dem Bergschenweg in Neukirchen-Vluyn Niep ab. Als sie gegen 15:20 Uhr zu ihrem Cabrio zurückkamen, stellten sie fest, dass das Auto aufgebrochen worden war und die Haustürschlüssel sowie der Personalausweis fehlten.

Das Paar beabsichtigte loszufahren, und sofort blinkte die Reifendruckanzeige auf - alle Reifen waren platt. Prompt verständigte der 72-Jährige einen Automobilclub, der das Auto abschleppte und die Senioren zu dessen Wohnanschrift in Duisburg brachte. Als sie die Wohnung betraten, bemerkten sie den Einbruch und stellten fest, dass der Tresor samt Bargeld (hohe vierstellige Summe), mehrere Goldunzen und Schmuck entwendet worden waren. Sie verständigten sofort die Polizei.

Experten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort und das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Wenn sie am 19. März

- in der Zeit von 13:00 bis 15:20 Uhr auf einem Parkplatz Bergschenweg in Neukirchen-Vluyn Niep - oder im Zeitraum zwischen 13:00 und 17:30 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus an der Kapellener Straße in Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte bei den Ermittlern der Duisburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0203 2800.

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