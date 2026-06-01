Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall auf der B 65 bei Bückeburg - Eine Person leicht verletzt, Bundesstraße zeitweise voll gesperrt

Bückeburg (ots)

(Thi) Am Freitagmorgen, 29.05.2026, kam es gegen 06:51 Uhr auf der Bundesstraße 65 in Fahrtrichtung Bückeburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Die B 65 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen zeitweise voll gesperrt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 22-jähriger Fahrzeugführer mit einem Daimler-Benz SLK die zweispurige B 65 aus Richtung Minden kommend in Fahrtrichtung Bückeburg. Dabei soll er mehrere Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und in rücksichtsloser Weise sowohl links als auch rechts überholt haben.

Im Bereich der Abfahrt Bückeburg-West, in dem eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h gilt, geriet der 22-Jährige während eines weiteren Überholvorgangs auf dem rechten Fahrstreifen ins Schleudern. Nach Angaben von Zeugen soll der Fahrzeugführer zuvor plötzlich stark gebremst haben. In der Folge kollidierte sein Fahrzeug mit dem Pkw einer 59-jährigen Fahrzeugführerin, die sich auf dem linken Fahrstreifen befand.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge nach links gegen die Schutzplanke geschleudert und kamen anschließend auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Die 59-jährige Fahrzeugführerin erlitt leichte Verletzungen in Form eines Halswirbelsäulen-Traumas sowie eines Schocks. Sie wurde medizinisch versorgt.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die B 65 in Fahrtrichtung Bückeburg vorübergehend voll gesperrt werden. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Da Betriebsstoffe und Fahrzeugteile auf die Fahrbahn gelangt waren, wurde die Straßenmeisterei Rinteln hinzugezogen. Die Reinigung der Fahrbahn erfolgte durch ein Spezialfahrzeug.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden.

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