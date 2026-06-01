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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Verursacherin flüchtet

Nienburg (ots)

(Thi) Am Freitag, 29.05.2026, gegen 13:50 Uhr, kam es im Bereich der Einmündung Verdener Landstraße / Großer Kamp in Nienburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin mit einem schwarzen Mercedes-Benz SUV von der Verdener Landstraße nach rechts in den Großen Kamp abzubiegen. Dabei übersah sie offenbar einen bevorrechtigten Radfahrer, der den dortigen Radweg befuhr. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und dem 31-jährigen Radfahrer aus Nienburg.

Der Radfahrer konnte sich am Pkw abstützen und dadurch einen Sturz verhindern. Dennoch erlitt er leichte Verletzungen.

Die Fahrzeugführerin setzte ihre Fahrt anschließend fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern oder die Feststellung ihrer Personalien zu ermöglichen. Nach Angaben des Geschädigten handelte es sich bei dem beteiligten Fahrzeug um einen schwarzen Mercedes-Benz SUV. Die Fahrerin wird als weiblich beschrieben. Das Fahrzeug flüchtete stadtauswärts.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug beziehungsweise dessen Fahrerin geben können, sich bei der Polizei Nienburg unter der Telefonnummer 05021-92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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