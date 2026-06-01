Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Nordhorn (ots)

Am Sonntag, den 31.05.2026, kam es gegen 12:25 Uhr auf dem Gildehauser Weg in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 85-jähriger Fahrer eines VW Polo den Gildehauser Weg aus Richtung Kreisverkehr kommend in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. In Höhe der Hausnummer 26 übersah er einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Seat Leon und kollidierte mit diesem.

Der 85-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 27.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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