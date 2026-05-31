Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nordhorn (ots)

Gestern kam es gegen 11:30 Uhr im Kreuzungsbereich Höhenkörbener Weg / Altendorfer Ring in Nordhorn zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 76-jähriger Radfahrer war auf dem Höhenkörbener Weg in Richtung Altendorfer Ring unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Pkw den Altendorfer Ring in Richtung Lingener Straße. Eine 25-jährige Frau saß auf dem Beifahrersitz.

Im Kreuzungsbereich nahm der 76-Jährige dem Pkw die Vorfahrt, wodurch es zu einem Zusammenstoß kam. Der Radfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Der Pkw-Fahrer sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreuzung für mehrere Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell