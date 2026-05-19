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Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Wohnungsbrand im Fechtboden

FW Helmstedt: Wohnungsbrand im Fechtboden
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Helmstedt (ots)

18.05.2026, 20:03 Uhr. Fechtboden, Helmstedt. Gemeldet wurde ein Feuer im Gebäude im Fechtboden, des Weiteren sollten sich noch Personen im Gebäude befinden. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannten Einrichtungsgegenstände, unter anderem ein Bett, in einer Wohnung im Dachgeschoss. Alle Bewohner hatten das Gebäude bereits selbstständig verlassen, dennoch wurde das gesamte Wohnhaus umgehend kontrolliert.

Zur Brandbekämpfung kamen insgesamt drei Trupps unter Atemschutz sowie zwei C-Rohre zum Einsatz. Durch das schnelle und umsichtige Handeln der eingesetzten Kräfte konnte das Feuer auf die betroffene Wohnung begrenzt werden. Zudem entstand kein zusätzlicher Wasserschaden.

Die vorsorglich alarmierten weiteren Einsatzkräfte konnten nach kurzer Zeit wieder aus dem Einsatz entlassen werden.

Der Bürgermeister war frühzeitig vor Ort, um sich um mögliche Notunterkünfte für die Bewohner zu kümmern. Diese wurden glücklicherweise zunächst nicht benötigt.

Ebenfalls machte sich der Brandschutzprüfer des Landkreises ein Bild von der Lage und dem Zustand der Wohnung. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle zur Ermittlung der Brandursache an die Polizei übergeben. Verletzt wurde niemand.

Ortsfeuerwehr Helmstedt, Emmerstedt, Barmke, Grasleben. Dauer: ca. 2 Stunden, Einsatzleiter: Alexander Kraul, Fotos: Feuerwehr Helmstedt

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Helmstedt
Alexander Weis
Telefon: +49 5351 3802162
E-Mail: info@feuerwehr-helmstedt.de
Internet: https://www.feuerwehr-helmstedt.de/
Facebook: https://facebook.com/ofwhe

Original-Content von: Feuerwehr Helmstedt, übermittelt durch news aktuell

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