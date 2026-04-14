Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Brennt Transformatorenhaus

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Helmstedt (ots)

14.04.2026, 17:12 Uhr. Kantstraße, Helmstedt. Gemeldet wurde ein brennendes Trafohaus im Bereich der Kantstraße/ Elzweg. Vor Ort bestätigte sich die Meldung, offene Flammen waren nicht sichtbar, jedoch waren deutliche Knallgeräusche hörbar sowie eine Rauchentwicklung sichtbar. Aufgrund der Stromgefahr wurde der Einsatz vorerst nur vorbereitet und auf das Eintreffen des Stromversorgers gewartet. Nach Eintreffen des Energieversorgers wurde der Strom abgeschaltet und so ein sicherer Zugang ermöglicht. Im Inneren kam es zu einem Kabelbrand am Transformator. Mittels Hochleistungslüfter wurde das Trafohaus belüftet und Nachlöscharbeiten durchgeführt. Derzeit ist der Strom im Bereich der Kanthalle/Elzweg abgeschaltet, dies betrifft auch einen Einkaufsmarkt. Zur Dauer und Beseitigung des Schadens liegen keine Informationen vor. Die Einsatzstelle wurde an den Energieversorger übergeben.

Ortsfeuerwehr Helmstedt. Dauer: ca. 1 Stunde. Einsatzleiter: Stefan Müller. Fotos: Feuerwehr Helmstedt

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