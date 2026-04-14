PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Helmstedt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Brennt Transformatorenhaus

FW Helmstedt: Brennt Transformatorenhaus
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Helmstedt (ots)

14.04.2026, 17:12 Uhr. Kantstraße, Helmstedt. Gemeldet wurde ein brennendes Trafohaus im Bereich der Kantstraße/ Elzweg. Vor Ort bestätigte sich die Meldung, offene Flammen waren nicht sichtbar, jedoch waren deutliche Knallgeräusche hörbar sowie eine Rauchentwicklung sichtbar. Aufgrund der Stromgefahr wurde der Einsatz vorerst nur vorbereitet und auf das Eintreffen des Stromversorgers gewartet. Nach Eintreffen des Energieversorgers wurde der Strom abgeschaltet und so ein sicherer Zugang ermöglicht. Im Inneren kam es zu einem Kabelbrand am Transformator. Mittels Hochleistungslüfter wurde das Trafohaus belüftet und Nachlöscharbeiten durchgeführt. Derzeit ist der Strom im Bereich der Kanthalle/Elzweg abgeschaltet, dies betrifft auch einen Einkaufsmarkt. Zur Dauer und Beseitigung des Schadens liegen keine Informationen vor. Die Einsatzstelle wurde an den Energieversorger übergeben.

Ortsfeuerwehr Helmstedt. Dauer: ca. 1 Stunde. Einsatzleiter: Stefan Müller. Fotos: Feuerwehr Helmstedt

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Helmstedt
Alexander Weis
Telefon: +49 5351 3802162
E-Mail: info@feuerwehr-helmstedt.de
Internet: https://www.feuerwehr-helmstedt.de/
Facebook: https://facebook.com/ofwhe

Original-Content von: Feuerwehr Helmstedt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Helmstedt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Helmstedt
Weitere Meldungen: Feuerwehr Helmstedt
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren