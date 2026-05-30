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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Brand in Mehrfamilienhaus - keine Verletzten

Lingen (ots)

Gegen 22:45 Uhr kam es am gestrigen Abend in einem Mehrfamilienhaus an der Jakob-Wolff-Straße in Lingen zu einem Brand. Auslöser der Ereignisse war zunächst ein Stromausfall in der Wohnung eines 32-jährigen Bewohners im zweiten Obergeschoss. Als dieser das Treppenhaus betrat, um sich bei Nachbarn nach möglichen weiteren Stromausfällen zu erkundigen, bemerkte er Rauch aus dem unteren Bereich des Gebäudes.

Unverzüglich verständigte der Mann die Feuerwehr und klingelte bei den übrigen Hausbewohnern. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnten vier Wohnungen evakuiert werden. Die Bewohner der beiden weiteren Wohnungen waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden.

Während die Einsatzkräfte zunächst einen Brand im Keller vermuteten, stellte sich im Zuge der Erkundung heraus, dass das Feuer in einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen war. Da sich niemand in der betroffenen Wohnung aufhielt, verschafften sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zutritt, um die Löscharbeiten durchzuführen. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte ein technischer Defekt an einem Stromverteilerkasten den Brand verursacht haben.

Die Schadenshöhe wird derzeit auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Aufgrund der erheblichen Schäden ist die betroffene Erdgeschosswohnung derzeit nicht bewohnbar und wurde beschlagnahmt. Die übrigen fünf Wohnungen konnten weiterhin genutzt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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