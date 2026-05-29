Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Laar - 130 Meter Kabel entwendet
Laar (ots)
Am Donnerstag in der Zeit von 3 Uhr bis 06:15 Uhr kam es in der Straße Brookdiek zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten von einer Baustelle 130 m Stromkabel. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05941 - 989850 zu melden.
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Marina Bruns
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