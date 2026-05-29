POL-EL: Laar - 130 Meter Kabel entwendet

Herzlake (ots) - Heute kam es gegen 12:00 Uhr auf der B213 bei Herzlake zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Mann befuhr mit einem Pkw die B213 in Richtung Haselünne. Im Fahrzeug befanden sich zudem eine 29-jährige Beifahrerin sowie zwei Säuglinge. Zeitgleich war ein 28-jähriger Lkw-Fahrer auf der B213 in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Pkw auf die ...

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