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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zwei versuchte Einbrüche in Geräteschuppen - Zeugen gesucht

Haselünne (ots)

Zwischen Sonntag, dem 24.05.2026, 08:00 Uhr, und Mittwoch, dem 27.05.2026, 14:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter zwei Geräteschuppen von Mehrparteienhäuser in der Vinzenzstraße gewaltsam aufzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in beiden Fällen nichts entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Haselünne unter der Telefonnummer 05961 958700 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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