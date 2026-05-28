Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haselünne - Zwei versuchte Einbrüche in Geräteschuppen - Zeugen gesucht
Haselünne (ots)
Zwischen Sonntag, dem 24.05.2026, 08:00 Uhr, und Mittwoch, dem 27.05.2026, 14:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter zwei Geräteschuppen von Mehrparteienhäuser in der Vinzenzstraße gewaltsam aufzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in beiden Fällen nichts entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Haselünne unter der Telefonnummer 05961 958700 entgegen.
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