POL-EL: Haselünne - Zwei versuchte Einbrüche in Geräteschuppen - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gestern gegen 08:15 Uhr eine Lagerhalle an der Straße "Ahauser Hof" in Nordhorn in Vollbrand. In der Halle waren Gastroartikel, wie Pizzakartons und Konserven, gelagert. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude sowie weitere Lagerhallen konnte durch den Einsatz der Feuerwehr verhindert werden. Zudem verhinderte eine vorhandene Brandschutzmauer eine ...

mehr