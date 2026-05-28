Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Wippingen - GPS-Lenksysteme von landwirtschaftlichen Zugmaschinen gestohlen - Zeugen gesucht
Wippingen (ots)
Zwischen Dienstag, dem 26.05.2026, 17:00 Uhr, und Mittwoch, dem 27.05.2026, 07:15 Uhr, betraten bislang unbekannte Täter unbefugt das Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes an der Straße "Bei den Tannen" und entwendeten anschließend zwei GPS-Lenksysteme von zwei landwirtschaftlichen Zugmaschinen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dörpen unter der Telefonnummer 04963 919090 zu melden.
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