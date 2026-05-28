Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Twist - Fahrrad der Marke "Mountec" sichergestellt - Eigentümer gesucht
Twist (ots)
Bereits am 03.11.2025, stellte die Polizei in der Franziskusstraße ein schwarz-silbernes Fahrrad der Marke "Mountec" sicher (siehe Foto). Die Polizei ist weiterhin auf der Suche nach dem Eigentümer oder der Eigentümerin. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.
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