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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Fahrrad der Marke "Mountec" sichergestellt - Eigentümer gesucht

POL-EL: Twist - Fahrrad der Marke "Mountec" sichergestellt - Eigentümer gesucht
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Twist (ots)

Bereits am 03.11.2025, stellte die Polizei in der Franziskusstraße ein schwarz-silbernes Fahrrad der Marke "Mountec" sicher (siehe Foto). Die Polizei ist weiterhin auf der Suche nach dem Eigentümer oder der Eigentümerin. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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