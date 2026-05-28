POL-EL: Twist - Fahrrad der Marke "Mountec" sichergestellt - Eigentümer gesucht

Haren (ots) - Zwischen Donnerstag, dem 21.05.2026, 18:00 Uhr, und Samstag, dem 23.05.2026, 06:45 Uhr, kam es an der Straße "Am Alten Hafen" in Haren zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter rissen zwei Sitzbänke sowie einen Abfalleimer aus dem Boden. Die beiden Sitzbänke wurden später im Ems-Kanal aufgefunden. Der Abfalleimer ist weiterhin ...

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