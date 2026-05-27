Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne/Herzlake - Öffentlichkeitsfahndung nach 44-Jährigen beendet - Person gefunden

Haselünne/Herzlake (ots)

Die heute in der Öffentlichkeitsfahndung gesuchte 44-jährige Frau aus Haselünne konnte durch einen Zeugenhinweis in Herzlake wohlbehalten gefunden werden.

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