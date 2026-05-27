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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne/Herzlake - Öffentlichkeitsfahndung nach 44-Jährigen beendet - Person gefunden

Haselünne/Herzlake (ots)

Die heute in der Öffentlichkeitsfahndung gesuchte 44-jährige Frau aus Haselünne konnte durch einen Zeugenhinweis in Herzlake wohlbehalten gefunden werden.

Es wird darum gebeten bereits geteilte Fotos und Beiträge zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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