POL-EL: Meppen - E-Bike der Marke "Telefunken" sichergestellt - Eigentümer gesucht

Haselünne (ots) - Am gestrigen Morgen kam es gegen 05:15 Uhr in einem Schweinestall an der Dorfstraße in Haselünne zu einem Brand. Die beiden Eigentümer des Stalls, ein 62-Jähriger sowie ein 31-Jähriger, waren gerade mit der Fütterung der Tiere beschäftigt, als plötzlich der Strom ausfiel und Rauchgeruch wahrgenommen wurde. Daraufhin verständigten sie ...

mehr