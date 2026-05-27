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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - E-Bike der Marke "Telefunken" sichergestellt - Eigentümer gesucht

POL-EL: Meppen - E-Bike der Marke "Telefunken" sichergestellt - Eigentümer gesucht
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Meppen (ots)

Bereits am 03.05.2026, stellte die Polizei gegen 09:00 Uhr in der Straße "Am Haseufer 1" ein weißes E-Bike der Marke "Telefunken" mit Satteltasche sicher (siehe Foto). Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Eigentümer oder der Eigentümerin. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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