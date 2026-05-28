Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bawinkel - Nachtrag zum Verkehrsunfall vom 25.05.2026: 72-Jähriger verstorben

Bawinkel (ots)

Bezugnehmend auf den schweren Verkehrsunfall vom Montag, den 25.05.2026*, auf der Langener Straße (K325) im Bereich der Einmündung Braune-Moor-Straße in Bawinkel wird nachberichtet:

Gestern Abend, gegen 18:30 Uhr, wurde die Polizei durch die behandelnde Klinik darüber informiert, dass der 72-jährige Motorradfahrer auf Grund der beim Verkehrsunfall erlittenen Verletzungen verstorben ist.

* https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/6281025

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